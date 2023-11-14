Çorum’da işyerine silahlı saldırı: Hasar oluştu!
Çorum'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda hasar oluşurken, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çorum'da Osmancık Caddesi Ulu Cami yakınlarındaki işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Saldırı nedeniyle işyerinde hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
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