Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 10 katlı bina boşaltıldı

Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 17:27
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 10 katlı bina boşaltıldı
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Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.

10 katlı bir siteye ait istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 


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