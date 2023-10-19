Cadde ortasında 'taşlı sopalı' kavga: 2 yaralı

Sultanbeyli'de husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Sopaların ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:26
Cadde ortasında 'taşlı sopalı' kavga: 2 yaralı
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde dün saat 21.20 sıralarında iddiaya göre, husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Kavga kısa sürede büyüyerek caddeye taştı. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çevredeki işyerlerinin camları kırılırken 2 kişi de yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 YARALI, 8 GÖZALTI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.


Sultanbeyli aile kavga

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