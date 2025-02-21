Sarıyer'de kayan cip 4 otomobile çarptı: 1 ölü
Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez’e (43) çarptı. Ağır yaralanan Pekmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez‘e çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti.
Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Saliha B.'nin işlemleri devam ettiği öğrenildi.
ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor.
O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.
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