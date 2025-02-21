Trafik kazasında yüzü parçalanan genç, Türkiye'de yeniden hayata tutundu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:29

Gürcistan’da geçirdiği trafik kazasında yüzü ağır hasar alan 18 yaşındaki İakobi Tordia, Türkiye’de yapılan rekonstrüktif cerrahi operasyonlarıyla sağlığına kavuşuyor. Çenesi yeniden yapılandırılan ve yüz fonksiyonları düzenlenen Tordia’ya ilerleyen süreçte göz protezi ve diş implantları uygulanacak.

KAZADAN SONRA TÜRKİYE'DE YENİDEN YAPILANDIRILDI

Gürcistan'da geçirdiği trafik kazasında yüzü ağır hasar gören İakobi Tordia, daha kapsamlı bir tedavi için Türkiye'ye geldi. Çenesi parçalanan ve yüz kemiklerinde ciddi kırıklar oluşan Tordia, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Uçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi’nin öncülüğünde bir dizi ameliyat geçirdi. Yapılan operasyonlarla çene fonksiyonları düzeltilirken, yüz şekli yeniden yapılandırıldı. Tedavinin ilerleyen aşamalarında göz protezi ve diş implantları uygulanacağı belirtildi.

"ÜLKEMDE SADECE ACİL MÜDAHALE YAPILDI"

Kazanın ardından sadece acil müdahale gördüğünü belirten İakobi Tordia, şunları söyledi:

"Gürcistan’da geçirdiğim trafik kazasından sonra sadece ilk müdahaleler yapıldı. Ancak çenemde ve yüzümde ciddi hasarlar vardı. Yurtdışında daha iyi bir tedavi görmek için araştırmalar yaptık. Türkiye’ye geldiğimde doktorlar, kayıp kemik dokularımı platin ve protezlerle tamamlayacaklarını söylediler. Şimdi yüz şeklimin düzelmesi için rekonstrüktif cerrahi uygulanıyor. Aldığım hizmetten çok memnunum."

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Tordia’nın annesi Natia Tchitanava, oğlunun yaşadığı zorlu süreci anlatırken Gürcistan’da gerekli imkanların olmadığını vurguladı:

"Oğlum çok ağır bir trafik kazası geçirdi ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluştu. Gürcistan’da yalnızca acil cerrahi müdahaleler yapıldı, ancak çene ve yüz bölgesindeki deformasyonları düzeltecek ileri seviyede bir tedavi mümkün değildi. Türkiye’de birkaç hastane araştırdıktan sonra buraya gelmeye karar verdik. Aldığımız hizmetten çok memnunuz."

"KAZADAN SONRA TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

Hastanın tedavisini yürüten Prof. Dr. Sina Uçkan, çene ve yüz travmalarında erken müdahalenin kritik önem taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Üst çene, yüzün önemli bir yapısını oluşturur ve özellikle trafik kazalarında ciddi hasar görebilir. Hastamızın kazada tek gözünü kaybetmesi nedeniyle göz hekimleriyle de iş birliği içinde çalıştık. İlk etapta ağız içi ve orta yüz bölgesindeki kırıkları onardık. Gözle ilgili işlemler ise ilerleyen süreçte yapılacak."

"İLK AMACIMIZ AÇIKLIĞI KAPATMAK VE ENFEKSİYONU GİDERMEKTİ"

Ameliyat ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi, tedavi sürecinin detaylarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Hastamız kliniğimize başvurduğunda, yüzünde çenesine kadar uzanan ciddi bir enfeksiyon vardı. Çenesinde büyük bir açıklık bulunuyordu ve beslenme sırasında yiyecekler burnuna ve gözüne kaçıyordu. İlk etapta kemik kaybını gidermek ve açıklığı kapatmak için çalıştık. Kalçadan aldığımız blok kemiklerle çene kemiğini yeniden yapılandırdık. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra, yaklaşık 4-6 ay sonra ikinci bir operasyonla diş implantları ve protezler yerleştirilecek."

"HEDEFİMİZ HASTAYI ESKİ HALİNE KAVUŞTURMAK"

Tordia’nın tedavisinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Develi, çene ve yüz fonksiyonlarını hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yeniden kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti:

"İakobi'nin ilk ameliyatını geçen hafta gerçekleştirdik ve hedeflediğimiz sonuca ulaştık. Şu anda enfeksiyon riski ortadan kalktı, yüz simetrisi sağlandı ve çene fonksiyonları yeniden düzenlendi. Eksik dişler için implant ve protez uygulamaları ise bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek. Amacımız, hastamızı hem fonksiyonel hem de estetik açıdan eski haline kavuşturmak."

Tordia’nın tedavisinin kalan kısmı tamamlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebileceği belirtilirken, bu süreçte düzenli kontrollerin yapılacağı ifade edildi.