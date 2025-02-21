Sosyal medyada çarpıtılan uçak kazası: 'Kadın pilotlar' hedef alındı!

Toronto’da acil iniş yaparken ters dönen Delta uçağı, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kadın pilot iddiaları gündeme gelirken, olayın gerçek yüzü ne? İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada çarpıtılan uçak kazası: 'Kadın pilotlar' hedef alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:31

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait bir uçak acil iniş yaparken ters döndü. Neyse ki tüm yolcular tahliye edilirken, 18 kişi hafif yaralandı. Ancak kazanın ardından sosyal medyada yayılan kadın pilot iddiaları büyük tartışma yarattı.

Bazı paylaşımlar, uçağın tamamen kadın pilotlardan oluşan bir ekip tarafından yönetildiğini ve Endeavor Air’in kadın uçuşlarına özel bir havayolu olduğu iddiasını ortaya attı. Hatta, pilotların yalnızca cinsiyetleri nedeniyle işe alındığı ve yeterli yeterlilik testlerini geçemedikleri gibi cinsiyetçi söylemler hızla yayıldı.

GERÇEK NE?

  •  Delta, mürettebatın deneyimli olduğunu ve pilotların tüm testlerden geçtiğini açıkladı.
  •  Kazanın nedeni henüz kesinleşmedi; hava koşulları ve teknik arızalar araştırılıyor.
  •  Kadın pilotlarla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Bu olay, havacılıkta cinsiyet temelli tartışmaları yeniden alevlendirirken, uçak kazalarının nedenlerini çarpıtan sosyal medya spekülasyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SON 3 HAFTADA 4 BÜYÜK UÇAK KAZASI!

29 Ocak – Washington’da ticari jet ve askeri helikopter çarpıştı, 67 kişi öldü.

31 Ocak – Philadelphia’da tıbbi nakil uçağı düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat – Alaska’daki kazada 12 kişi öldü.


Etiketler: #Toronto #askeri helikopter #uçak kazası #uçak kazaları

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