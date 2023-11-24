İstanbul'da 'müzikhole almadınız' cinayeti: Mekana kurşun yağdırdılar!
Bağcılar’da girmek istedikleri bir müzikhole alınmayıp darp edildiklerini iddia eden grup, bir süre sonra aynı mekana gelip silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda mekan kapısında duran çalışan Mehmet Bamyacı hayatını kaybetti. Müşteri bekleyen taksici Tunç K. ise hafif şekilde yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağcılar Güneşli Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde; eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.
Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı. Aralarında Yunus Emre T. ve Özgür İ.’nin de bulunduğu grup bir süre sonra bir araçla geri geldi. Şahıslar mekan önünden hızla geçip peş peşe ateş etmeye başladı.
Kurşunlar mekanda çalışan Mehmet Bamyacı’ya (45) ve kapıda müşteri bekleyen taksici Tunç K.’ya isabet etti. Bamyacı hayatını kaybederken taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şahısların kullandığı araç ve kimlikleri tespit edildi.
Önceki gün yapılan operasyonla Yunus Emre T. ve Özgür İ.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.
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