Sarıyer’de ormanda kan donduran olay: Alev alev yanarak can verdi!

İstanbul Sarıyer’de yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen adam hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:37
Sarıyer’de ormanda kan donduran olay: Alev alev yanarak can verdi!
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Olay, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Belgrad Ormanı’nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen Ali Kılıç’ın yakınları, kendisinden haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. Kılıç’ın Bahçeköy Ormanı’nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başlamıştı. 

52 SAAT SONRA KURTARILMIŞTI

Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılıç’ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılıç’ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Kuyuya düşen kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kılıç’ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan Ali Kılıç, geçen perşembe günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy’deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları, alev alan Kılıç'ın üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları, 112’yi i arayarak olayı bildirdi. 

"TİNERLE OYNARKEN BİR ANDA ALEV ALDI"

İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç’ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


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