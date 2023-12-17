Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:06
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Antakya-İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 20 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.


hatay otobüs Yangın

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Halk otobüsü alev alev yandı!

Halk otobüsü alev alev yandı!
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