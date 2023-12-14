Düdüklü tencere hastanelik etti... Yüzü ve kolları yandı!

İnegöl'de yaşayan İlksan A., ocaktan aldığı düdüklü tencerenin havasını almadan kapağını açtı. Yaşanan patlamayla yüzü ve kollarından yaralanan İlksan A., hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:23
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; düdüklü tencereyle yemek yapan İlksan A. (51), ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin havasını almadan kapağını açınca patlama oldu.

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU!

Yüzünden ve kollarından yaralanan İlksan A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinden sonra vücudunda 2'nci derece yanık olduğu tespit edilen İlksan A. yanık ünitesine yatırılırken, doktorlar hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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