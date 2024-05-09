Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de denetim noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, sokak arasında park halindeki araçlara çarparken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 07:37
Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Bahçeköy yolunda polisin denetim noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 34 GVP 053 plakalı otomobilin sürücü, izini kaybettirmek için ara sokaklara girdi.

Aşırı süratle girdiği iddia edilen sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Park halindeki 4 otomobile ve bina girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE SİLAH VE BIÇAK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücü ise polise verdiği çelişkili ifadeler ve aracı kullanmadığını iddia etmesi üzerine kelepçelenerek gözaltına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde, bir adet silah ve bıçak tespit edilerek incelemeye alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


sarıyer haberleri denetim haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Maden kazası soruları yanıtsız kaldı

Maden kazası soruları yanıtsız kaldı
Sürücü 9 kişinin öldüğü kazayı ‘hastalığına’ bağladı

Sürücü 9 kişinin öldüğü kazayı ‘hastalığına’ bağladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’

Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?
Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü

Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk