Sarıyer'de TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: 4 yaralı
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kamyonetten çıkarılan şoför ile kazaya karışan otomobillerde bulunan 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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