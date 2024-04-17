Kocaeli'de park halindeki araçlara silahlı saldırı! 2 motosikletli kaçtı...

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 07:21
Kocaeli'de park halindeki araçlara silahlı saldırı! 2 motosikletli kaçtı...
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Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde motosiklet üzerindeki 2 kişi, tabancayla rastgele sağa sola ateş etti.

Ardından şüpheliler, park halindeki 41 YU 112 plakalı hafif ticari araç ile 34 BBE 068 plakalı otomobile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yeri gelen polis ekipleri, 11 boş kovan tespit etti.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


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