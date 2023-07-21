Sarıyer’de yangın paniği... Ahşap binada başladı, 4 katlı binaya sıçradı!

Büyükdere Caddesi'nde 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:27
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi’nde 3 katlı ahşap binada yagnın çıktı.

Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçradı. İstanbul’un birçok noktasında görülen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.


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