Sarıyer’de yangın paniği... Ahşap binada başladı, 4 katlı binaya sıçradı!
Büyükdere Caddesi'nde 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi’nde 3 katlı ahşap binada yagnın çıktı.
Yangın yan tarafındaki 4 katlı binaya da sıçradı. İstanbul’un birçok noktasında görülen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.
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