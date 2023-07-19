Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!

Uşak’ta bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye eri Mehmet Fatih Koç dumandan etkilenirken fabrika çalışanı Kazım Yılmaz'ın kollarında yanıklar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:00
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!
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Uşak'ın Durak Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyümeden söndürülen yangında, itfaiye eri Mehmet Fatih Koç dumandan etkilendi. Fabrika çalışanı Kazım Yılmaz'ın (40) ise yangına müdahale etmek isterken kollarında hafif yanıklar oluştu.

İtfaiye eri ve fabrika çalışanı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturulma başlatıldı.


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