Sarıyer’de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

31 Temmuz 2022 Pazar, 20:52

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, içindeki yolcularla seyir halinde bulunan 34 M 2001 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan aniden çıkan 34 GU 4970 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüsteki yolcular savruldu. Kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılsı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.