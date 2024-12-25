Sarıyer'deki İranlı iş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:07

Sarıyer’de 8 Aralık 2024 tarihinde bir alışveriş merkezinde İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz’ın (Yosef Aliakbari) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın örgüt içi bir hesaplaşmadan kaynaklandığını ortaya çıktı.

Olayın ardından tutuklanan saldırganlardan Mert Akçay, eylemi E.B. isimli şüpheliyle birlikte planladıklarını ve saldırıyı 1 milyon TL karşılığında gerçekleştirdiğini itiraf etti. Akçay, olayda kullandığı motosiklet ve tabancanın da E.B. tarafından sağlandığını belirtti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çetenin üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenledi. Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun’da eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü ve çetenin faaliyetlerine ilişkin daha geniş çaplı araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Eylül 2022’de başlatılan soruşturma kapsamında, çetenin faaliyetlerine yönelik operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalanmış, 22 kişi tutuklanmıştı. Söz konusu operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirilmişti.