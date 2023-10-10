Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bahçeşehir’de şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 08:10
Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine saat 02.00 ve 04.30 sıralarında gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından ‘suç örgütüne üye olmak’ ‘örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

DİLAN VE ENGİN POLAT'I SORUMLU TUTMUŞTU

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak’ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.


Banu Parlak güzellik merkezi silahlı saldırı

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