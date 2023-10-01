'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır' demişti: Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:44

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:44

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.

Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLAT AİLESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Son günlerde haklarında birçok iddia atılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri iddia edilmişti.

Bir video yayımlayarak yardım isteyen Banu Parlak ise şunları söylemişti:

"Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."