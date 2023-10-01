'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır' demişti: Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı!
Ünlü şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Banu Parlak birkaç gün önce "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" açıklamasında bulunmuştu.
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine
gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.
Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.
Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı
düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini
paylaştı.
Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
POLAT AİLESİNİ İŞARET ETMİŞTİ
Son günlerde haklarında birçok iddia atılan Dilan Polat ve
Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu
birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri iddia edilmişti.
Bir video yayımlayarak yardım isteyen Banu Parlak ise şunları
söylemişti:
"Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda
yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün
hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk
husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik
merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar
kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak
borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart
koşmuşlar çocuk da yapmamış."
"CAN GÜVENLİĞİM YOK"
"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."
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