Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf Mahkemesi’nde: Aileden adalet çağrısı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.05.2024 - 04:00

Beraat kararının tartışmaları hala sürerken Kuş’un siyasi bağlantılarının olduğu iddiası gündeme yansımıştı. İstinaf Mahkemesi’nin kararını beklediklerini belirten B.B. ve ailesi adalet çağrısında bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan B.B’nin babası Ö.B., “Geç gelen adalet, adalet değildir hala bekliyoruz. Kızımız psikolojik tedavi görüyor. Günde sekiz tane ilaç içiyor. Kızımızın yaşamından endişe ederken hala dosya sırasını bekliyoruz. Dosyaya öncelik sırası istedik, dilekçe yazdık ama kabul görmedi. Şu an bekliyoruz. Adli tatilden önce gelebilme ihtimali varmış, sonraya kalma ihtimali de varmış” ifadelerini kullandı. Siyasi müdaheleler olduğunu öne süren Ö.B., “Aydın’da siyasi müdahaleler oldu açık açık. Biz buraya da siyasi bir biçimde müdahale edilmesinden korkuyoruz” dedi.

‘GÜVENMEK İSTİYORUM’

B.B. ise tedavi gördüğünü dile getirerek “Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Devletimize ve adaletimize güvenmek istiyorum” ifadelerini kullandı

