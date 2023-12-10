Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un ‘nitelikli cinsel saldırı’ davası istinaf mahkemesinde: Siyasi bağlantı iddiası

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

27 Şubat 2022 tarihinde Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan davanın duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görülmüştü. Duruşmada Kuş beraat ederken dosya savcılığın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazıyla istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Cumhuriyet’e konuşan B.B., “Olay gününden beri psikolojik tedavi görüyorum. Tecavüz olduğunu belgeleyen elimde devlet hastanesinden raporum var. Aydın 3. Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmamızda sanığa yurtdışına çıkış yasağı koyuldu. Kaç kere yurtdışı yasağına itiraz etmelerine rağmen itiraz reddedildi. Akabinde dosyaya MHP Aydın il başkanının avukat kızı vekâletle girdi. Davanın görüldüğü 3. ceza mahkemesi yasağı kaldırmayı reddetti. İtiraz 1. ceza mahkemesine düştü ve mahkeme yurtdışı yasağını kaldırdı” dedi.

Mahkemenin yargılama boyunca sanık lehine kararlar aldığını savunan B.B., “Madem bu adam beraat edecekti, aynı mahkeme neden yurtdışına çıkış yasağı koydu? Ben bu kararı aldıran siyasi gücü de bağlantılarını da biliyorum. MHP’nin arkasında olduğunu kendisi de söylüyor zaten, Aydın MHP il başkanının kızı avukat olarak dosyaya vekâletle girdikten sonra dosyanın durumu değişti. Üst mahkemeye itirazlarımızı yaptık. Bu sadece yargılamanın birinci evresiydi. Daha bunun istinaf ve Yargıtay süreci var. Devletimize ve adaletimize güvenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.