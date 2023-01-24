Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yönetmenin ifadesi de alındı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:16

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:20

İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semin Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cinayet dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesi alındığı ortaya çıktı.

"LEHİNE TANIKLIK ETTİM"

Jandarma ve savcılıkta ifadesi alınan Filik, Seçil Çiftçi’yi tanıdığını söyleyerek, "Seçil bir dönem Şişli’deki evimde kaldı. Evimin bir odasını kiraladı. Daha sonra ben ayrıldım. O tek başına kalmaya başladı" dedi.

Semih Sevim'i, Seçil’in aracılığı ile tanıdığını belirten Filik, "Aralarındaki husumetten bilgim vardı. Hatta aralarındaki bir dosyada Seçil lehine tanıklık ettim" dediği öğrenildi.

"BENİM OFİSİMDE KALDI"

Semih'in yeğeniyle 24 Aralık günü kendi ofisine geldiğini anlatan Filik, "Burada oturduk. Semih bana kendisini yanlış tanıdığımı söyleyerek kötü bir insan olmadığını belirtti. 24 Aralık 2022 ile 27 Aralık 2022 arası benim ofisimde kaldı" dedi.

Yönetmen Mustafa Nebi Filik, Semih’i en son 28 Aralık akşamı gördüğünü belirterek, "Semih akşam saatlerinde ‘Seçil’in yanına gidiyorum’ diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha haber alamadım. Kendisine ulaşmaya çalıştım. Çantası benim ofisimde kalmıştı. Telefonla kendisini aradım telefonu kapalıydı" dedi.

Bir gün sonra Semih’in akrabasının kendisini aradığını ifade eden Filik, Semih’e ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Kendisi de, Semih’in en son Seçil’in evine gittiği söylediğini anlatan Filik, "Jandarma ofisime gelince Semih’in vefat ettiğini duydum. Semih yanımda bulunduğu süre içinde ve ayrıldığı sırada üzerinde silah veya bıçak görmedim" dedi.

Seçil Çiftçi, verdiği ifadesinde Semih Sevim’in olay günü kendisine bıçak çektiğini iddia etmişti.