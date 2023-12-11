Şarkıcı Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:24

Şarkıcı Sinan Akçıl, özel hayatından siyasete pek çok konuda açıklamlarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Akçıl, "Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı" dedi, yaklaşan yerel seçimlerde aday olarak görmek istediği ismin Murat Kurum olduğunu açıkladı.

"YALAKA OLMADIM"

Öte yandan "Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım" diyen Akçıl, siyasete girmeyi de düşünebileceğini söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Akçıl, “Dünya ve Türkiye meselelerine kafa yorduğum zamanlarda içimden müziğe dair bir şey yapmak gelmiyor. Hatta kısa süreliğine de olsa müziği bırakacağım dediğim oluyor” dedi.

“Gazze'deki insanlık dramı yaşanırken sahneye çıkmak istemedim. Ekimde 11 konserimi iptal ettim” diyen Akçıl, “Gazze'de insanlar ölürken sahnede hareketli şarkı söyleyip, dans etmek istemedim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki? Sanki böyleymiş gibi algı yaratmak istediler. Ben bayrağımla sokağa çıkıyorum ama bugün konser yapmak gelmiyor içimden demiştim. Alıştım polemiklere, seneye başka sebepten polemik yaratırlar. Gülüp, geçiyorum” ifadelerini kullandı.

"SİYASETE GIRMEYI DÜŞÜNEBILIRIM"

Akçıl, “Aldığım eğitimden dolayı entelektüel birikimim var, ülkemi dünyada da gururla temsil edebileceğime inanıyorum. Bu yüzden siyasete girmeyi düşünebilirim. İnsani değerlere sahip çıkmak, vicdanlı olmak, insanları aşağılamamak ve milliyetçilik kırmızı çizgilerim. Son seçimlerde halkımız da tercihini bu yönde kullandı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BABAM GİBİ GÖRÜYORUM"

Zaman zaman linçe maruz kaldığını söyleyen Akçıl, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanını babam veya ailemden biri gibi görüyorum dediğim için de bana laf söyleyecekler ama gerçek bu. Cumhurbaşkanımız boşanma sürecinde Burcu ve benimle konuşma yapmış, "Bu yuva yıkılmasın" demişti. Bizi de motive etmişti bu konuşması ve bir süre daha devam etmişti. Bazen bu kadar kutuplaşmayı veya bunu sev, bunu sevme gibi sert yaklaşımları aklım almıyor.”

"BENCE 5 YIL BOYUNCA İSTANBUL'UN BİR KAZANIMI OLMADI"

Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik de şu eleştirileri getirdi:

“Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı. Yani 'Vay nasıl güzel işler yapıldı' diyeni de pek duymadım, en azından kendi çevremde... Başkasının fikri farklı olabilir, saygı duyarım ama ben kendi gözlemimi söylüyorum. Deprem bölgesinin tam ortasında bir şehir İstanbul, buna dair şehre katkı sağlayabilecek, İstanbul'u daha da güzelleştirebilecek bir başkan olursa, kendi güvenliğim ve insanların güvenliği açısından bir tık daha rahat uyurum... Mesela Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor ama finalde takdir halkındır.”

Ayrıca özel hayatımda yeni kararlar aldığını söyleyen AkçıL, "Artık laga luga aşklar yerine ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum. Yeniden evlenmek ve baba olmak” dedi.