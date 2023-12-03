Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak iddia: ‘Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi…’

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Seçil Erzan olayının bir benzerinin zamanında sanat dünyasında da yaşandığını söyledi. Akçıl "Bizden de para almaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:28
Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak iddia: ‘Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi…’
Abone Ol google-news

Şarkıcı Sinan Akçıl son dönemde Fatih Terim, Arda Turan ve birçok futbolcunun parasını kaptırdığı Seçil Erzan davasının benzerini yaşadığını söyledi. 

Milliyet'in aktardığına göre, Akçıl “Futbolcular ile ortak olup fon açacağım. Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı.

Var böyle insanlar ya. Sanat dünyası bunu çok duyurmadan kapattı gitti. Sizden de örnekleyeyim konuyu, birisi size 6 kamera ver bana size 18 kamera vereyim dese sizler de kabul edersiniz. Böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın yapıyorsan. Resmi olmalı yani."


Sinan Akçıl Seçil Erzan dolandırıcılık

İlgili Haberler

İsmini vermemişti: Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı

İsmini vermemişti: Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
'Fon' vurgununa dair ilk kez konuştu... Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' açıklaması: 'Bankanın en üst düzey yöneticileri...'

'Fon' vurgununa dair ilk kez konuştu... Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' açıklaması: 'Bankanın en üst düzey yöneticileri...'
Boş araziye götürülmüştü: Seçil Erzan'ın 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı

Boş araziye götürülmüştü: Seçil Erzan'ın 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler