Şarkısı tartışma yaratmıştı: Turabi Çamkıran hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şarkısı tartışma yaratmıştı: Turabi Çamkıran hakkında soruşturma başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.


Etiketler: #Turabi Çamkıran #Soruşturma
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