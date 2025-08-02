Kontrol altına alınmıştı... Şarköy'deki yangınla ilgili yeni gelişme!

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde makilik alanda başlayan yangın, öğle saatlerine doğru kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştı. Ancak rüzgârın etkisiyle öğleden sonra aynı bölgenin farklı noktalarında yeniden alevlenen yangın, kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yeniden kontrol altına alındı. Yangına, karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edildi.

25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 11 araç ve 30 personel, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5 araç ve 9 personel, bağlı kuruluş TESKİ ise 7 su tankeri, 2 kepçe ve 15 personel ile gece boyunca yangınla mücadele etti.

Yangına çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Müdahale çalışmaları sırasında 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı havadan destek sağladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektar (250 dönüm) alan zarar gördü. Yanan alanın kesin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

"ARTIK ÇOK DAHA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREK"

Yangının yeniden alevlendiği akşam saatlerinden itibaren bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yurttaş ve sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelerek yangın hakkında bilgi alan Yüceer, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimizle birlikte ilk andan itibaren sahadaydık. Kurumlarımızın koordineli çalışması ve vatandaşlarımızın desteğiyle yangının yerleşim alanlarına ulaşmasının önüne geçildi. Gece boyunca süren özverili müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Süreci yakından takip ediyor, zarar gören alanlarla ilgili gerekli tespit ve değerlendirmeleri sürdürüyoruz. Yangınla mücadele eden tüm ekiplerimize ve duyarlılık gösteren yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne yazık ki iklim krizinin etkileri her geçen gün daha yakıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artık çok daha dikkatli ve tedbirli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Vatandaşlarımızdan da özellikle bu hassas dönemde doğada ateş yakmamalarını, yangın riski oluşturacak davranışlardan uzak durmalarını önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki bir kıvılcım, binlerce dönüm canlının yaşamını yok edebiliyor. Ciğerlerimiz yanmasın diye hep birlikte daha duyarlı olmak zorundayız."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlara resmi açıklamalar doğrultusunda hareket etmeleri ve yangın bölgelerine yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulundu.