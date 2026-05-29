Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saros Körfezi'nde zehirli 'Pusula Denizanası' alarmı: Enez Altınkum Plajı'nda peş peşe görüntülendiler!

Saros Körfezi'nde zehirli 'Pusula Denizanası' alarmı: Enez Altınkum Plajı'nda peş peşe görüntülendiler!

29.05.2026 16:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Saros Körfezi'nde zehirli 'Pusula Denizanası' alarmı: Enez Altınkum Plajı'nda peş peşe görüntülendiler!

Edirne’nin doğa harikası Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesindeki Altınkum Plajı’nda, halk arasında "Pusula Denizanası" olarak bilinen zehirli kahverengi denizanaları görüntülendi. Deniz suyu sıcaklıklarındaki ani değişimler ve akıntılar nedeniyle kıyı şeridine kadar yaklaşan zehirli tür, yaz sezonu öncesi bölgedeki tatilciler ve yerel halk arasında büyük endişe yarattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesindeki Altınkum Plajı’nda sahil şeridinde, halk arasında ‘Pusula Denizanası’ olarak bilinen kahverengi zehirli denizanaları görüntülendi.

Saros Körfezi’nde, son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Enez’deki Altınkum Plajı’nda tatilciler, halk arasında ‘Pusula Denizanası’ olarak bilinen kahverengi ve çizgili denizanalarını su yüzeyinde görüntülendi.

Kıyıya yakın bölgelerde görülen zehirli denizanaları, tatilcileri endişelendirdi. Daha çok Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen denizanalarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle Saros Körfezi’ne gelip kıyıya yaklaştıkları değerlendiriliyor. Enez Altınkum Plajı’nda görülen ‘Pusula Denizanası’nın temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.

İlgili Konular: #Saros Körfezi #Pusula Deniz Anası