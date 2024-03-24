Saros Körfezi'nde denize sıfır arazi yapılaşmaya açıldı, yaşam savunucuları harekete geçti

Yayınlanma: 24.03.2024 - 20:11

Güncelleme: 24.03.2024 - 20:34

Güneyini Çanakkale’nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin; Kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçelerinin çevrelediği Saros Körfezi’nde bulunan Koru Dağları’nın eteklerine mensup Adilhan Köyü’ndeki ormanlık arazi yasalara ve yönetmeliklere rağmen yapılaşmaya açıldı.

Konuyla ilgili Saros Gönüllüleri duyarlı olmaları konusunda yurttaşlara çağrı yaptı.

YASA, YÖNETMELİK DİNLEMEDİLER YAPILAŞMAYA AÇTILAR

Edirne’nin Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Saros Şefliği sorumluluğundaki 223 nolu orman bölmesinde bulunan özel çevre koruma bölgesi ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi olarak ilan edilen Adilhan Köyü’ndeki ormanlık arazideki bölge yapılaşmaya açıldı.Yapımına başlanan iki katlı betonarme müstakil evlerin inşaatı ise hala sürüyor.

Saros Gönüllüleri Gelibolu Sözcüsü ve yaşam savunucusu Tuğba Diner, yasa ve yönetmeliklere rağmen yapılaşmaya açılan bölge hakkında açıklamalarda bulundu. Diner, bölgenin yapılaşmaya açılması hakkında gerekli kişi ve kurumlara iletilmesi amacıyla dilekçelerini Gelibolu Kaymakamlığı'na ilettiklerini duyurdu.

CHP MİLLETVEKİLİ CEYLAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Müberra Ulukaya, Kemal Karabulut, Cem Semercioğlu, Hasan Oğuz ve Saros Gönüllüleri Sözcüsü Tuğba Diner eşliğinde Kaymakamlık önünde açıklamalarda bulunan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise konu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Orman Kanunu hükümleri kapsamında T.C Orman Genel Müdürlüğü’ne, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’de gönderilmesi için Gelibolu Kaymakamlığı’na bilgi almak amaçlı dilekçelerini teslim ettik." dedi. Ceylan,konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olacaklarını aktardıktan sonra sözlerini sonlandırdı.

SAROS GÖNÜLLÜLERİ’NDEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Bölgenin yapılaşmaya açılmasıyla doğal yapının tahrip edileceğinin altını çizen Saros Gönüllüleri ise duyurdukları metinde yapılaşmaya açılan Ormanlık arazi hakkında tüm yurttaşların duyarlı olmaları ve bölgeyle ilgili hazırladıkları örnek dilekçelerle başvuruda bulunmaları için çağrı yaptı.

Saros Gönüllüleri'nin yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Saros'un en bakir bölgelerinden birinde, Koru Dağlarının eteklerinde, Adilhan Köyündeki ormanlık alan; yasa, kanun, yönetmelik tanımaksızın betona ve ranta kurban ediliyor!

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliğinin sorumluluğundaki 223 nolu orman bölmesinde, Çanakkale İl Özel İdaresi dahil, herkesin gözü önünde özel çevre koruma bölgesi ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi olarak ilan edilmiş olan Saros Körfezinin ormanlık alanında, denize sıfır noktada orman yok edilerek birçok iki katlı betonarme villa inşaatları yapılmaktadır.

Kamusal alandaki bu kıyıma ve talana dur demek ve bilgi edinmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Keşan İşletme Bölge Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve Gelibolu Kaymakamlığı'na bilgi edinme dilekçelerimizi dün Saros Gönüllüleri olarak resmen verdik.

Bu dilekçelerimizin de birer örneklerini Saros Gönüllüleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan paylaştık.

Tüm yurttaşların Orman Genel Müdürlüğü'ne; bu hazırladığımız dilekçelerle başvurmalarının bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz.

Saros Şefliği 223 nolu orman bölgesinde çok sayıda yetişkin ağaç villa inşaatları nedeniyle kesilmiştir. Şu an içinde bulunduğunuz bu alanda bu içimizi parçalayan betonlaşma için orman alanı üzerine kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak ayrıca yollar ve duvarlarda inşaa edilmiştir.

223 nolu bölme orman arazisi olup Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Orman Kanunu Hükümleri kapsamında; Bu tarz bir betonarme, iki katlı villa yapılaşmasına ve orman kesimine müsaade edilmiş olmasını asla kabul etmiyoruz.

İlgililere soruyoruz?

Bu orman alanının katledilmesinin sorumluları kimlerdir?

Bu villa inşaatlarına kimler izin ve onay vermiştir?

Bu villaların, yolların ve duvarların yapımı için kaç tane ağaç kesilmiştir?

Bu ormanlık alanın statüsü nedir?

Bu betonarme iki katlı villaların ormanlık alana yapılmasına, orman statüsüne aykırı faaliyetleri denetlemekle kimler görevlidir?

2017 yılında Evreşe Belediyesine mesire alanı olarak kiralandığı veya tahsis edildiği söylenen alan bu Villaların yapıldığı ormanlık alan mıdır?

Tarım ve Orman Bakanlığını acilen göreve davet ediyoruz. Bu orman talanını ve Saros körfezinin doğal varlıklarına yapılan bu vahşi kıyımı Saros Gönüllüleri ve yaşam savunucuları olarak kabul etmiyoruz.

Küresel iklim krizi tüm dünyayı sarsarken ormanlarımızı, doğamızı ve denizlerimizi korumayan yetkililere, rant ve kar uğruna yaşamımıza kastedenlere karşı yasal ve toplumsal haklarımızı hep birlikte kullanacağız.

“Ormana Dokunma”

"Sarosa Dokunma”