‘Sarp kayalardan doğan cevher: Özkan Sümer’

09 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Gerek yetiştiği Trabzonspor’da futbolculuğu ve çalıştırıcılığı sırasında gerek Denizlispor, Galatasaray, Samsunspor ve Ulusal Futbol Takımı teknik direktörlüğü yaptığı yıllarda herkesin saygısını kazanmıştı Özkan Sümer. Yenilgilerde mazeret aramamış, hakem hatalarının arkasına sığınmamış, ağzından en ufak kötü söz çıkmamıştı. “Fair-play” kavramı, sanki onun için ortaya atılmıştı. Önceki yılın sonunda, 80 yaşında ayrıldı bu dünyadan ama anısı hep var oldu. Doğum yeri Trabzon’un Maçka ilçesindeki kabri de anıtmezara dönüştürüldü. Sümer’in başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyesi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlendi anıtmezarın yapımını.

Anıtmezarın özelliklerini, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan aktaralım: “Maçka’da sarp kayalar ve onların içinde oluşan bir yaşam var. Özkan Hoca böylesi coğrafi zorluğu olan bir yerleşim alanından hayata karışmıştı. Bu başarı öyküsünü projeye yansıtmaya çalıştık. Kaya kütlesinin birinci kademesinde katı bir katman, ikincisinde içeriye inen bir katman ve üçüncüde ise kayanın ortasında bir cevher olduğunu yansıtan bir katman var. Bu katman, insanın da maddenin de içinde bulunan cevheri, birinin emek vererek ortaya çıkarmasını anlatıyor; parlak yüzey bunu sembolize ediyor.”