“Savaş bir cinayettir, vatan savunması olmasa"

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:25

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Muzaffer Ordusu; “Bas¸komutan Meydan Muharebesi”ni kazanılmasıyla, 1240 günlük işgal sürecinde zapt ettikleri Ege bölgesini terk eden Yunan askerleri, yakarak, yıkarak ve de halka zülüm ederek, dokuz günde İzmir’den terk etmişlerdir.

“Geldikleri gibi giderler, diyen Başkomutan, onların yaptıklarına aynı şekilde cevap verdiğini sananlar varsa, yanılırlar. O; “Anzakların annelerine; “Evlatlarınız, Mehmetçikle koyun koyuna yatıyor” dediğini anımsayınız. O, “Kurtuluş Savaşı” sonunda; “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” dediğini de çok iyi biliyorsunuz. Kocatepe’den İzmir’e doğru, muzaffer ordusunun başında ilerlerken Gazi’nin, bu zafer yolunda, üç kez Yunan Bayrağına gösterdiği saygıyı, siz okurlarımıza anımsatmak istiyorum.

O, 30 Ağustos günü, Zafertepe’den bizzat yönettiği meydan savaşını kazandıktan sonra, savaş sahasını gezerken, binlerce düşman cesedini birbiri üzerine yığılmış olarak görmüş ve bu korkunç manzara karşısında şunları söylemiştir; “Bu manzara insanlığı utandırabilir! Fakat haklı vatan savunmamız için buna mecbur olduk. Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir harekete kalkışmazlar.” Savaş artıkları arasında yırtılmış ve terk edilmiş Yunan bayrağını gören Başkomutan, eliyle bayrağın yerden kaldırılmasını işaret ederek, şöyle konuşmuştur:

“Bayrak bir milletin bağımsızlık işaretidir. Düşman da olsa hürmet etmek gerekir. Kaldırıp topun üzerine koyunuz.”

O, bu savaş sürecinde yaşadığı ve gördüğü acıları yüreğine bastırarak, 01 Eylül 1922 günü, Türk ordusuna tarihler boyu unutulmayacak şu emri vermiştir; ”Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” demiştir.

1 Eylül 1922 günü, Türk milletine; “Zalim ve magˆrur düs¸man ordusunun ana kuvvetleri akıllara dehs¸et verecek kesinlikle yok edilmiştir” diyen, Gazi Mustafa Kemal Pas¸a, aynı gün, Türk ordusu hakkındaki sevgi ve güvenini bildiren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne cevabı telgrafında şunlar yazmıştır; “Bu selâm ve güvenden duygulanan ve en kıdemsiz erden komutanlarına kadar en yüksek azim ve imanla savas¸an ordunun, bagˆımsızlıgˆımızın savunulması ugˆrunda namus geregˆini yerine getirecegˆini temin ederim.”

Muzaffer Komutan’ın, Yunan Bayrağına saygılarına önümüzdeki sayılarda devam edeceğim. Sevgi ile kalın. 10 Ekim 2021



