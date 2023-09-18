Savaşçı dizisinin oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla yaşamına son verdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:44
Savaşçı dizisinin oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla yaşamına son verdi
Abone Ol google-news

Muğla Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.


Player Alanı
Merve Kayaalp intihar

İlgili Haberler

'Yalan Rüzgarı'nın Emmy ödüllü oyuncusu yaşamını yitirdi

'Yalan Rüzgarı'nın Emmy ödüllü oyuncusu yaşamını yitirdi
Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim?

Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim?
Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim?

Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler