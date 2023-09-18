Savaşçı dizisinin oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla yaşamına son verdi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:44

Güncelleme: 18.09.2023 - 23:19

Muğla Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.