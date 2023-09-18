Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim?

Elena filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Elena filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:46
Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim?
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Elena filminin yönetmen koltuğunda Andrey Zvyagintsev oturuyor. Senaristliğini Oleg Negin üstleniyor. Peki, Elena filminin konusu ne? Elena filminin oyuncuları kim? 

ELENA FİLMİNİN KONUSU NE?

İşinde oldukça başarılı bir hemşire olan Elena, zengin ve yaşlı bir adam olan Vladamir ile evlenir. İkisininde önceki eşlerinden olan çocukları vardır. Bir gün Vladamir kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılınca, vasiyetini hazırlamak ister. Vladamir’in kızıyla iyi geçinemeyen Elena, tüm misarın ona bırakıldığını öğrenince sinirlenir. Çünkü Elena’nın ailesinin maddi durumu kötüdür. Şimdi Elena ahlaki değerler ve oğlunun geleceği arasına sıkışıp kalmıştır.

ELENA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yelena Lyadova

Nadezhda Markina

Aleksey Rozin

Andrei Smirnov

Vladimir Lukyanchikov

ELENA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Elena filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.


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