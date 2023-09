'Yalan Rüzgarı'nın Emmy ödüllü oyuncusu yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:21

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:21

Türkiye'de bir dönem "Yalan Rüzgarı" adıyla yayınlanan "Young and the Restless" dizisindeki performansıyla üç kez gündüz kuşağı Emmy ödülü kazanan Billy Miller hayatını kaybetti.

Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Tam adı William John Miller II olan oyuncu, 17 Eylül 1979'da Tulsa, Oklahoma'da doğdu. Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti ve prodüksiyon bölümünde okudu. Mezun olduktan sonra Los Angeles'a taşındı ve bir eğlence yönetimi/prodüksiyon şirketinin posta odasında çalışmaya başladı.

Miller, 1973 yılından beri yayında olan "Yalan Rüzgarı" dizisinde 2008-2014 yılları arasındaki performasıyla "Billy Abbot" rolünü toplamda 687 bölüm canlandırdı.

"All My Children" , "General Hospital" , "Suits" ve "Truth Be Told" gibi dizilerde rol alan Miller, ayrıca kariyeri boyunca "Ray Donovan", "Fatal Honeymoon", "American Sniper", "Ringer", "Castle" ve "Justified" filmlerinde rol aldı.