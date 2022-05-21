Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı: Ukraynalı erkek 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.
Olay, 21 Mayıs Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.
Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.
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