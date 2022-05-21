Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı: Ukraynalı erkek 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:36
Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı: Ukraynalı erkek 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Abone Ol google-news

Olay, 21 Mayıs Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.


Antalya Alanya kadına şiddet Cinayet Çocuk Rusya-Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler