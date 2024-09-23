Savaştepe’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı tedavi için hastaneye sevk edildi.

Savaştepe’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:25

Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Yolu’nda 10 AHA 567, 10 AC 269 ve 10 UF 0473 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında 10 AC 269 plakalı araçta bulunan H.A.Ü, A.Ü. ve O.Ö. Savaştepe Grup Amirliği personeli tarafından yaralı şekilde çıkarılarak, 112 sağlık ekibine teslim edildi.

Yaralı vatandaşlar tedavi için devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.


Etiketler: #Balıkesir

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