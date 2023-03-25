Savcı Doğan Öz katledilişinin 45. yılında anıldı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Yargıçlar Sendikası, Avukatlar Sendikası ve Hukuk Defterleri Dergisi’nin yaptıkları ortak açıklamada, “Savcı Öz, yaşamını yolsuzluklar, faşizm, gericilik ve kontrgerilla ile mücadeleye adamış bir hukukçuydu. Memleketimiz, Doğan Öz gibi onurlu, yurtsever ve mücadeleci hukukçulara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor” denildi.

‘ARAÇ OLARAK KULLANILIYOR’

Türkiye’nin bugünlerde de hukuk üzerinden hizaya sokulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına itiraz edilerek “1923’te kurulan rejimin tasfiyesinde hukuka özel bir rol biçildi. Hukuk, bugün de yeni rejimi kalıcılaştırmak için bir araç olarak kullanılıyor. OHAL koşulları altında seçime gidecek olan ülkemizde, mevcut cumhurbaşkanı üçüncü kez aday oldu. Bu durum açıkça anayasanın ihlalidir” denildi.