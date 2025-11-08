Savcıdan AKP'li müteahhite 'Bilinçli taksiden ölüme neden olma' suçundan ceza istemi

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 40 kişinin hayatını kaybettiği Yaşam Konutları B Blok davasının 10'uncu duruşmasında, savcı AKP'li müteahhit Yunus Kaya'nın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Serpil Yılmaz ise yapı ruhsatındaki imzaların sahte olduğunu ve sanığın durumu kasıtlı şekilde ihlal ettiğini belirterek, Kaya'nın "olası kast" ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa ve avukatlarına savunma yapabilmeleri için gelecek celseye kadar süre verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Yaşam Konutları B Blok, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. En küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP'li Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 10. duruşmaya, başka bir deprem dosyasından tutuklu sanık Yunus Kaya SEGBİS üzerinden katıldı, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALIDIR"

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında binanın 2019'da yapımına başlandığını ve bu nedenle 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile 2001 ve 2008 tarihli Yapı Denetim Kanunları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporuna atıfta bulunan savcı, sanık Yunus Kaya'nın yapım aşamasında rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı, boyut uyumsuzluğu ve donatı detaylandırmasındaki yetersizlikler nedeniyle sorumlu tutulduğunu hatırlattı.

Savcı, yapının yürürlükteki yönetmeliklere ve bilimsel-teknik esaslara aykırı şekilde inşa edildiğini, sanığın binayı herhangi bir yapı denetim hizmeti almadan başlatıp tamamladığını belirtti. Kaya'nın dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek binanın yıkılmasına, ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu vurgulayan savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN "OLASI KAST" VURGUSU

Müşteki avukatı Serpil Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ek raporunda sanığın "asli kusurlu" olduğunun tespit edildiğini belirtti. Yılmaz, yapı ruhsatındaki imzaların sahte olduğunu, sanığın durumu kasıtlı şekilde ihlal ettiğini vurgulayarak, sanığın "olası kast"la cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca dosyadan tutukluluk kararı çıkarılmasını istedi.

Sanık Yunus Kaya, ek raporun kendisine ulaşmadığını belirterek, "Savunma yapmam ve itirazlarımı sunabilmem için ek raporun tarafıma tebliğ edilmesini talep ediyorum. Bu aşamada önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi.

DURUŞMA 12 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığa ve müdafiilerine savunma yapabilmeleri için ek raporun ve bu celse alınan mütalaanın tebliğ edilmesini ve gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı. Heyet, müşteki avukatı Serpil Yılmaz'ın sanığın tutuklanması talebini ise sanığın farklı bir dosyadan tutuklu bulunması gerekçesiyle reddetti. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, dönemin Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı; yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yunus Kaya, Yaşam Konutları'nı şöyle tanıtmıştı:

"CCK Grup İnşaat olarak yapımına devam ettiğimiz 'Yaşam Konutları' ile hayatın tadını çıkaracaksınız. Eşsiz yaşam alanları sunan projemizle hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Estetik ve teknolojinin kusursuz yorumu kimileri için ayrıcalıklarla dolu bir yaşam, kimileri içinse büyük bir yatırım seçeneği. Rüyalarınızdan ilham aldık, Nurdağı'nın kalbinde size bir yer açtık."

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa, "Savcılık gerekeni yapıyor" diye yanıt verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurt dışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.

Öte yandan İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Kaya Apartmanı davasında, sanık Kaya'ya iyi hal indirimi uygulanarak verilen 13 yıl 9 ay hapis cezasına itiraz etti. İstinaf mahkemesine yapılan itirazda, sanığın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve daha önce kaçma girişiminde bulunduğu belirtilerek, iyi hal indiriminin uygulanmaması ve cezanın en az 21 yıl olarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı.