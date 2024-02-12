Cinsel istismarı ortaya çıkardı! Mahkeme gazeteciye beraat verdi, savcı itiraz etti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:45

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:46

Uşak'ta yaşanan dehşet verici olayı haberleştirdiği için yargılanan gazeteci Cihan Güner hakkında çıkan karara savcılık itirazı geldi.

Güner, iki yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 65,5 yıl hapis cezası alan Y.E. isimli zanlıyı haberleştirdiği gerekçesiyle Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Savcı, Güner'in cezalandırılmasını talep ederken hakim beraat kararı vermişti. Ancak savcı, Güner hakkında hükmün bozulmasını talep etti.

'ÖZETLE DİYOR Kİ CEZALANDIRILMALI'

Uşak Adliyesi'nde görülen davada hakimin, Güner için verdiği beraat kararındaki asıl nedenlerden biri emsal gösterilen davaların gösterilmesi olduğu belirtilmişti. Savcılığın bozma talebinin ardından Güner, “2 yaşındaki çocuğu taciz eden ve 65 yıl hapis cezası alan sapığın haberini yaptığım için 4 yıl boyunca yargılandığım davadan beraat etmiştim. Savcı, beraat kararını istinafa taşımış. Özetle diyor ki, Cihan Güner cezalandırılmalı. Ey adalet, ne haldesin?” diye tepkisini gösterdi.

2 yaşındaki çocuğu taciz eden ve 65 yıl hapis cezası alan sapığın haberini yaptığım için 4 yıl boyunca yargılandığım davadan beraat etmiştim.

Savcı, beraat kararını istinafa taşımış.

Özetle diyor ki, Cihan Güner cezalandırılmalı.

Ey adalet, ne haldesin?#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/W0bWjBfmZ6 — Cihan Güner (@mcihanguner) February 12, 2024

Cihan Güner sosyal medya yaptığı paylaşımda savcının istinafa gönderdiği dilekçenin ilgili bölümünün ekran görüntüsünü paylaşarak “#GazetecilikSuçDeğildir” yazdı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de yaşayan C.T., sosyal medya üzerinden Y.E. ile tanıştı.

Oğlu P.T.'yi yanına alan C.T., 8 Mart 2021'de çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söyleyen Y.E.'ın Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı.

1 ay sonra C.T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun dövülüp cinsel istismara uğradığını öğrenen C.T., şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Y.E., tutuklandı. Y.E. hakkında "nitelikli cinsel istismar", "öldürmeye teşebbüs ve eziyet" suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen haziran ayında görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Y.E. hakkında "cinsel istismar" suçundan 36 yıl, "eziyet" suçundan ise 5,5 yıl hapis cezası verdi.

C.T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı.

MAHKEMENİN İLK KARARI BOZULDU

Tarafların itirazları üzerine dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bozma kararının ardından sanık, Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen Y.E., üzerine atılı suçlamaları reddetti. Anne C.T. ise sanıktan şikayetini yineledi.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA ALDI

Y.E., 'bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçu cebir ve tehdit ile işlediği gerekçesiyle ceza, 40,5 yıla çevrildi.

Sanığın eylemlerini farklı tarihlerde zincirleme bir şekilde gerçekleştirdiğine karar veren heyet, cezayı 54 yıl hapse çıkardı. Sanığa "eziyet" suçundan da 5,5 yıl hapis cezası verildi.