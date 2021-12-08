Savcılığa 'Dezenfektancı Bakan' sorusu: Ruhsar Pekcan soruşturulmayacak mı?

08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:26

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında, ortağı olduğu şirketten bakanlığa dezenfektan satın alınması ile ilgili şikayet dosyasının işleme konulmamasına tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabında, şu mesajı verdi: