Savcılığa 'Dezenfektancı Bakan' sorusu: Ruhsar Pekcan soruşturulmayacak mı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki şikayet dosyasının işleme konulmamasına, “Sormaya devam edeceğiz. Dezenfektancı Bakan Ruhsar Pekcan soruşturulmayacak mı? Unutmadık” tepkisini gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:26
Savcılığa 'Dezenfektancı Bakan' sorusu: Ruhsar Pekcan soruşturulmayacak mı?
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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında, ortağı olduğu şirketten bakanlığa dezenfektan satın alınması ile ilgili şikayet dosyasının işleme konulmamasına tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabında, şu mesajı verdi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fahiş fiyata bozuk dezenfektan satışıyla devleti dolandıran AKP'li Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki şikayet dosyasını işleme koymadı. Sormaya devam edeceğiz. Dezenfektancı Bakan Ruhsar Pekcan soruşturulmayacak mı? Unutmadık!"


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