Savcılık ifadesi sonrası Şafak Başa’nın avukatından tahliye çağrısı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:20

Güncelleme: 29.04.2025 - 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın Savcılık ifadesi tamamlandı. Emniyetteki ifadesini tekrarlayan Başa, “İdris Özcelep ve Muhittin Erusta’nın şikayetlerinde belirttikleri hususlar tamamen kurgudur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. İfade sonrası Cumhuriyet’e konuşan Başa’nın avukatlarından Kerem Donat, ifadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü ve müvekkilinin yaklaşık 83 saattir gözaltında olduğuna dikkat çekti.

“ALTINDAN KALKAMAYIZ”

Başa’dan şikayetçi olan kişilerin şikayet öncesindeki tehdit ve tacizlerine ilişkin görüntü ve belgeleri de sunduklarını belirten Av. Donat, “Başa’nın hem sağlık durumu hem de masumiyeti ortada. Sağlık durumunu ifade ettik. Detaylıca anlattık. Savcının, durumun ciddiyetini anladığını düşünüyorum. Herhangi bir kriz veya pıhtı atması durumunda telafisi imkansız zararlar doğar. Bunun altından hiçbirimiz kalkamayız” sözleriyle tahliye çağrısında bulundu.