Savcılık itiraz etti: Mahkeme 'Mehmet Pehlivan' kararından döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 12 Eylül tarihinde 'diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıktı.

Söz konusu duruşmada İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, tutuklu bulunduğu Çorlu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Pehlivan, SEGBİS ile cezaevinden mahkeme salonuna bağlandı ve savunma yapmayı reddetti, fiziken katılmayı talep etti. Mahkeme ise Pehlivan’ın duruşmaya fiziken katılma talebini kabul etmezken, ikinci duruşmada SEGBİS bağlantısı için hazır edilmesini istedi.

Pehlivan, şunları söylemişti:

"Bu durum müvekkilimin ve benim adil yargılanma hakkımın ihlal edildiğinde gösteriyor. Bu halde nasıl savunma yapabilirim? Bu halde Savunma yapmayı reddediyorum. Bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunma imkanımın verilmesini talep ederim."

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

T24’ün aktardığı habere göre, savcılık mahkemenin Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yönünde kurduğu ara kararına itiraz etti.

Savcılığın itirazı ve Pehlivan'ın katılmaması yönündeki talebini kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza hâkimi kararından döndü ve Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına da izin vermedi.