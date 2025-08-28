Savcılık tutuklama talep etti... 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarı itiraf ettiler, serbest kaldılar!

12 yaşını dolduran bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunan ve bunu kabul eden iki kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklama talep ederken Mahkeme iki erkekle ilgili tutuklamaya gerek olmadığı yönünde karar verdi.

Serbest bırakılan ve kız çocuğuna istismarda bulunduklarını kabul eden 2006 ve 2007 doğumlu erkeklerin ifadelerinde de skandal bilgiler yer aldı.

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA REDDETTİ

İki erkekten Ç.E Emniyet sorgusunda kız çocuğu ile ilişkiye girdiğini kabul etti ancak Savcılık sorgusunda bunu reddetti. Ç.E sorgusunda kız çocuğunun 12 yaşında olduğunu bilmediğini iddia ederek “15-16 yaşında zannediyordum” ifadelerini kullanıp cinsel istismarda bulunduğunu “Sadece öpüştük ve sarıldık” diye kabul etti.

Şüphelinin avukatı tarafından verilen savunmada ise kız çocuğunun yaşından büyük davrandığı iddia edilerek tutuksuz yargılama talep edildi.

Bir diğer şüpheli O.B.D’nin ise profesyonel futbolcu olduğu ortaya çıktı. Lise öğrencisi olan O.B.D’nin savunmasında da yine dikkat çeken ifadeler yer aldı. O.B.D ifadesinde cinsel istismarı kabul ederek “kendisi ile biraz öpüştük” dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin verdiği kararında cinsel istismardan yargılanan iki kişinin tutuklanmasını talep ederken Ankara 4. Sulh Ceza hakimliği iki kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Bununla birlikte O.B.D ve Ç. E hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Kararda, somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu ve şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suç olduğu değerlendirmesi yapılmış olmasına karşın tutuklama talebinin reddedilmesi dikkat çekti.

HUKUKÇULAR KARARI ELEŞTİRDİ

Cumhuriyet’in ulaştığı hukukçular tutuklama nedenlerinin mevcut olduğu bu dosyada tutuklama yerine adli kontrol kararı verilmesini eleştirdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edilmiş ise de; mağdur, şüpheli beyanları, 25/08/2025 tarihli adli rapor, tüm dosya kapsamı birlikte gözetildiğinde somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu ancak delillerin büyük kısmının toplanmış olması ve tutuklamanın geçici bir tedbir olması gözetildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği kanaatine varılmakla tutuklama talebinin REDDİNE,

Şüphelilerin başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadıklarının tespit edilmesi halinde SALIVERİLMESİNE,

Ancak şüphelilerin dosya kapsamı ve atılı suç itibariyle adli kontrol altına alınmaları gerekli görüldüğünden CMK 109/3-j maddesi uyarınca şüphelilerin soruşturma süresince ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA,

Şüphelinin CMK'nın 109/3-j maddesi uyarınca elektronik kelepçe takılmak suretiyle soruşturma sonuna kadar KONUTU TERK ETMEMESİNE (...) karar verildi."