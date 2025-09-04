Savcının canice öldürüldüğü işletme Instagram hesabını kapattı: ‘Yorum yapmayacağız’

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda iki gün önce akşam saat 21.15 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu belirtilen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Savcı Kayhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Gül, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Mustafa Can Gül'ün emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

‘BİLGİMİZ YOK’

Cinayetin işlendiği restoranın olayın yaşandığı gün açık olan Instagram hesabı, bugün kapatıldı.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, hesapta Savcı Kayhan’ın fotoğrafları olduğu için sayfanın kapatıldığı iddia edildi. Cumhuriyet’in, sayfanın neden kapatıldığını öğrenmek için aradığı işletme, “Bunların hakkında yorum yapamayacağız, çok teşekkür ederiz. Müsait değiliz. O konuda bilgimiz yok, teşekkür ederiz” yanıtını verdi.