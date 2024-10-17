Savcının makamında tehdit edildiği 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı: 500 yılı aşkın hapis cezaları istendi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:26

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:26

İstanbul'da özel hastanelerin yeni doğan bebek servisleriyle anlaşarak, yeni doğan bebekleri gereksiz yere bu hastanelere sevk eden ve 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan suç örgütü' hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından fezleke hazırlanmıştı. Fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi tamamladı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin inceleme aşamasında olduğu öğrenildi. Mahkemenin, iddianameyi onaylaması durumunda sanıklar önümüzdeki günlerde yargı karşısına çıkacak.

İddianamede ölen 10 bebek 'maktul', 5 kişi 'müşteki', Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü, 'suçtan zarar gören', 19 hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu', 47 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

''AMAÇLARI SGK'DAN DAHA FAZLA ÖDEME ALMAK''

Medisine Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi doktor Fırat Sarı'nın örgüt lideri, doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in de örgüt yöneticileri olduklarının anlatıldığı iddianamede, örgütün amacının; işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu kaydedildi.

''MEHTAP ÇOCUĞU ÖLDÜR''

İddianamede, özel hastanelerden birinde hemşire olan şüpheli Mehtap Sayar ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri Gök arasında geçen telefon görüşmesinin tapesine yer verildi. Şüpheli Gök'ün, hemşire Sayar'a, "Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği kaydedildi.

BAŞHEKİMLER DE ORTAK

Örgüt lideriyle yöneticilerinin, elde ettikleri karı çoğunluğu sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaştığı tespitinin yapıldığı iddianamede, hastane sahipleri ile başhekimlerinin de 'örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek' maddi çıkar sağladıkları belirtildi.

ÖRGÜT LİDERİ İÇİN 582 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri şüpheli doktor Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi şüpheli doktor İlker Gönen hakkında 10 kez 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'ihmali davranışla kasten öldürme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 11 kez 'resmi belgede dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

Diğer örgüt yöneticisi şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'ihmali davranışla kasten öldürme', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

ÖZEL HASTANELERİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, diğer şüpheliler için de benzer suçlardan yüksek oranlarda hapis cezaları talep ederken, iddianamede 'malen sorumlu' olarak geçen hastaneler ve bağlı oldukları şirketler hakkında da, 'dolandırıcılık' suçu işleyerek maddi menfaat sağladıkları gerekçesiyle güvenlik tedbiri uygulanarak, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasını talep etti.