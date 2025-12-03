Şavşat Belediyesi'ndeki işten çıkarmalar istinafta da 'hukuka uygun' bulundu!

Artvin’in Şavşat Belediyesi’nde sözleşmeleri Eylül 2024'te yenilenmeyen 29 işçi, yerel mahkemede kazandıkları davanın ardından belediyenin istinafa taşımasıyla süren süreç sonunda haklarına kavuştu.

İstinaf mahkemesi, işçilerin işlerine geri dönmesine hükmetti. Kararın ardından işçiler, bugün kurdukları direniş çadırında basın açıklaması yaparak sevinçlerini ve kararlılıklarını dile getirdi.

Belediye-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Yaşar Kaspar karar ilişkin şöyle konuştu:

"6 Eylül 2024 tarihinde arkadaşlarımız, kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Mahkeme süreçleri tamamlandı ve istinaf süreci de sonuçlandı. Bugün arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanlığına işe iade başvurularımızı yaptık ve cevabını bekleyeceğiz. Umarız, başkan verdiği sözün arkasında durur. Arkadaşlarımız şehrin çöpünü topladı, kanalizasyonunu açtı, yangınlara müdahale etti ve yolları onardı. Haksızlığa uğradılar ama huzuru bozmadılar. Bu kadim kentin belediyesinin huzurunu bozanlar, belediye başkanı ve yönetimidir. Mahkemeyi kazanan olarak sözlerini yerine getirmesini istiyoruz ve bu şehre daha fazla zulüm edilmesini istemiyoruz."

"BİZ SADECE HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Sözleşmesi yenilenmeyen işçilerden Mutlu Karagöz de şunları söyledi:

"29 arkadaşla birlikte işten atılan kişilerden biriyim. Bugün, bir mahkeme kararının, hatta ikinci mahkeme kararının sonucuna istinaden belediyeye başvurumuzu yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıldır yasal süreçlerimizi takip ediyoruz. Biz Sayın Başkan Durmuş Aydın’a, hakkımız olan işimizi kaybetmemek için ricada bulunduk. Dedik ki ‘Mahkeme sürecinin sonuçlanmasını bekleyin, kimseyi bizim hakkımız olan işe almayın.’ Ancak Sayın Durmuş Aydın, hiç kimseyi beklemeden kendi siyasi partisinin talebi üzerine 20 kişiyi bizim yerimize işe aldı. Birinin ekmeği üzerinden başkasına ekmek kazandırmak helal midir? Başkan aynı zamanda söz verdi; ‘Mahkeme kararını alın, hepinizi işe başlatacağım.’ Şimdi soruyorum Sayın Durmuş Aydın, verdiğiniz sözü tutacak mısınız? Biz sadece haklarımızı istiyoruz, başka bir şey değil."