Savunma işçileri sokağa çıktı: ‘Hükümet istifa’ sloganları yükseldi

Aylardır bir sonuca varılmayan ve yüzde 16’lık zam teklifine karşı tepkilerini dile getiren Savunma Bakanlığına bağlı çalışan kamu işçileri, mesaiye geç başlama eylemlerine başladı. Bununla da sınırlı kalmayan işçiler İstanbul ve Eskişehir’de yürüyüşler düzenledi, “Hükümet istifa” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.



600 binden fazla kamu işçisinin ücret ve sosyal hak ödemelerinde zam oranını belirleyen Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmelerinde hükümet temsilcisi TÜHİS’in zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16 olmuştu. Yarın ikinci teklifin gelmesi bekleniyor.

E-5’İ KAPATTILAR

İstanbul Tersanesi’nde çalışan Harb-İş üyesi işçiler, iş çıkışı Neomarin AVM önünde toplandı. Yürüyüş yapan işçiler E-5 Karayolu’na çıkarak trafiği durdurdu. Hükümetin yüzde 16’lık zam teklifine karşı “Hükümet İstifa”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Vur vur inlesin Ankara dinlesin” sloganları attı.

“HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM”

Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi üyesi 1. Hava İkmal Bakım fabrikası işçileri, hükümetin düşük zam teklifine karşı kent meydanına yürüyerek protesto düzenledi. İşçiler, insanca ücret ve vergide adalet talep ederken, vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini ve Türk-İş’in zam taslağından taviz verilmemesini istedi. Harb-İş Şube Başkanı Hasan Atak, 1989 bahar eylemlerini hatırlatarak, insanca ücret sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı: “Bu eylemleri hatırlıyoruz hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz kararları alın Eskişehirli Harb-İş üyesi işçiler eylemlerde en önde olacak.”







