Savunma sanayi şirketi ASSAN’a yönelik iddialar sürüyor: Bu kez casuslukla suçlandı

Selçuk Bayraktar hakkında olumlu haberleriyle dikkat çeken, Youtube kanalında yayınladığı ilk 10 videonun 3’ünde Bayraktar’a yer veren gdh haber sitesi, bir süredir, mühimmat alanında önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASSAN hakkında iddialarda bulunuyor.

Konuyla ilgili ilk haberini 9 Ağustos’ta yapan gdh, ASSAN’ın kamu kurumlarından yasalara aykırı olarak personel transfer ettiğini, bu şekilde teknoloji hırsızlığı yaptığını öne sürmüştü. gdh’nin ASSAN’la ilgili ikinci haberi ise bugün yayımlandı.

CASUSLUK İDDİASI YER ALDI

gdh iddialarının merkezine bu kez, ASSAN’ın avukatı olarak tanımladığı İsmet Sayhan’ı koydu. Sayhan’ın 2024 yılının Aralık ayına kadar Millî Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) yönetim kurulu başkanlığını yaptığını hatırlatan gdh, “MKE’nin bütün ticari sırlarına vakıf eski yönetim kurulu başkanının, MKE’nin şikayeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen bir firmada avukat olarak işe başlaması ‘kamuya ait ticari sırların sızdırılması’ şüphesini gündeme getirmişti” ifadelerini kullandı.

gdh, İsmet Sayhan’a ait olduğunu ifade ettiği bir Whatsapp hikayesinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Söz konusu ekran görüntüsünde Sayhan, ‘MKE Özel Proje Danışmanlığı’, ‘Mühimmat tedarik planı’ adında dosyaları bir başkasına gönderiyor. gdh bunlara ilişkin, “MKE Özel Proje Danışmanlığı Sözleşmesi, MKE’nin bütün sırlarına ve süreçlerine hakim eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tarafından ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilmiş. 2025, 2026 ve 2027 yılları için 155 mm top mermisi ihtiyacına yönelik TSK Tedarik Planı’nda yer alan ve normalde sadece Kara Kuvvetleri ve MKE’nin iç yazışmalarında bulunabilecek gizli bilgilerin bizzat İsmet Sayhan’ın mesajı ile karşı tarafa iletildiği görülüyor” derken, bu durumun ihaleye fesat karıştırma ve devletin gizli belgelerini sızdırma suçu olduğunu öne sürdü.

‘HERHANGİ BİR VEKİLLİK İLİŞKİSİ YOK’

ASSAN ise Sayhan’ın kurumun avukatı olarak çalışmadığı, Sayhan’dan yalnızca danışmanlık hizmeti alındığına yönelik bir açıklama yayımladı.

MSB’nin ASSAN’ı kamu ihalelerinden men etmesine karşı ASSAN’ın açtığı davada vekaletin Sayhan’da olmadığını belirten kurum, “MSB’ye açılan dava, başka bir avukat tarafından açılmış olup işbu davanın takibi İsmet Sayhan tarafından yapılmamıştır. Halihazırda ASSAN Group ile İsmet Sayhan arasında herhangi bir vekillik ilişkisi bulunmamaktadır” sözlerini kullandı. ASSAN, İsmet Sayhan’a ait olduğu iddia edilen Whatsapp hikayesine ilişkin ise açıklama yapmadı. Bu arada Sayhan’ın gözaltına alındığına yönelik haberler de çeşitli basın organlarınca yayımlanırken, Cumhuriyet’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Sayhan hakkında Ankara’da herhangi bir gözaltı kararı verilmedi. Sayhan’ın geçtiğimiz günlerde suç örgütü üyeliğinden tutuklanan Selahattin Yılmaz’la verdiği fotoğraf basına yansımıştı.

PERSONEL TRANSFERİ İDDİALARINA YANIT

Öte yandan ASSAN, gdh’nin 9 Ağustos tarihli haberindeki iddialara da yanıt verdi. Şirketin kamu kurumlarından yasalara aykırı şekilde personel transfer ettiği iddialarına ilişkin ASSAN, “2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, yalnızca kamu görevinden ayrılan kişilerin belli bir süre ‘ayrıldıkları kuruma karşı’ iş ilişkisine girmesini yasaklamaktadır. Kanunda özel sektör firmalarına geçişe dair hiçbir yasak bulunmamaktadır. Bu nedenle, şirketimizin kamu kurumlarından personel istihdam etmesinin 2531 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil etmesi hukuken mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, kamuda görev yapmış pek çok kişinin daha sonra özel savunma sanayi şirketlerine geçebildiğinin altı çizildi. ASSAN, tedarik geciktirdiği gerekçesiyle MSB tarafından kamu ihalelerinden men edilmesine ilişkin ise, konunun ham madde tedarik ettikleri Polonya’dan kaynaklandığını ifade ederek, “Polonya şirketi Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Polonya hükümetinin aldığı bağlayıcı kararlar gereğiteslimat yapamayacağını resmi yazışmalarla tarafımıza bildirmiştir. Bu durum 17 Şubat 2023 tarihinde gecikmeksizin MKE A.Ş.’ye de resmi yazıyla aktarılmıştır. Dolayısıyla, şirketimizin herhangi bir taahhüdünü yerine getirmediği veya yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiası tamamen gerçeğe aykırıdır. Şirketimiz, söz konusu karara (men kararı) karşı gerekli tüm yargısal ve idari başvuruları başlatmış olup, sürecin her aşamasını en yüksek hassasiyetle takip etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden ivedilikle haberdar edilecektir” ifadelerine yer verdi.