Yandaş medya ‘rutin eğitim uçuşu’ demişti: MSB, Tümgeneral Mete Kuş’un merkeze çekildiğini doğruladı

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, önceki gün, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında stadın üstünden savaş uçağı ve helikopter uçurduğu gerekçesiyle merkeze çekildiğini aktarmıştı.

Millî Savunma Bakanlığı söz konusu haberi doğrulayan bir açıklama yaptı.

''DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZ''

MSB’nin bugünkü haftalık basın toplantısında, konuyla ilgili, “3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Görev Değişimi” başlığıyla, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” sözleri kullanıldı.

SABAH VE YENİŞAFAK ‘RUTİN EĞİTİM UÇUŞU’ DEMİŞTİ

Konu, Barış Terkoğlu’nun gündeme getirmesiyle iki gündür kamuoyunun gündemine otururken, bugün Yeni Şafak gazetesi, Kuş’un geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uçağıyla koruduğunu anımsatarak, “Muhafızı neden görevden aldılar: Mete Kuş neden hedefte” manşetiyle çıktı.

Haberde, “Uzun süredir FETÖ’nün hedefinde olan 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, sosyal medyadaki asılsız iddiaların ardından görevden alındı.

Konya’da yaklaşık 1 aydır gece görüşü kapsamında devam eden uçuşlar, Konya-Fenerbahçe maçı için özel olarak yapılmış gibi gösterildi, ardından da Kuş’un görevden alındığı servis edildi” cümleleri yer buldu.

Sabah gazetesi ise dün, internet sitesinden, “Tümgeneral Mete Kuş FETÖ’cülerin hedefinde” başlığıyla, yapılan uçuşların Konyaspor’a destek için değil, rutin eğitim uçuşları olduğunu yazmıştı. MSB’nin açıklaması her iki gazetenin haberlerini de taca attı.