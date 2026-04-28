MSB, Türkiye’deki şirketin iştiraki olan ABD’deki Repkon USA’nın İsrail’e mühimmat satışı konusuna yanıt verdi: ‘O ülkeye tabi, bizde bilgi yok’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Türkiye menşeli savunma sanayii şirketlerinden biri olan Repkon’un ABD’deki iştiraki aracılığıyla İsrail’e yönelik mühimmat üretim ve tedarik zincirinde yer aldığı yönündeki iddialara dikkat çekti. Kavuncu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre İsrail’e, her biri yaklaşık 450 kilogram ağırlığında 12 bin adet BLU-110A/B tipi bombanın satışına onay verildiği ve bu satış paketinin toplam değerinin yaklaşık 151.8 milyon dolar olduğu belirtilmiştir. Açıklamada söz konusu satış kapsamında ana yüklenici firmanın Texas/Garland’da bulunan Repkon USA olduğu ifade edilmiştir” dedi.

‘BİLGİNİZ VAR MI?’

Kavuncu, Türkiye’nin İsrail’e yönelik çeşitli ticari kısıtlamalar ve siyasi açıklamalar yaptığı bir dönemde, Türk sermayeli bir savunma sanayii şirketinin yurtdışmdaki iştirakleri üzerinden İsrail’e yönelik mühimmat üretim zincirinde yer alıp almadığı konusunun kamuoyunda tartışmalara yol açtığına dikkat çekti. Kavuncu, şu sorulara yanıt istedi:

“Türkiye menşeli Repkon şirketinin veya şirketin ABD’de faaliyet gösteren iştiraki olan Repkon USA’nın İsrail’e yönelik mühimmat üretim veya tedarik zincirinde yer aldığı yönündeki iddialar hakkında bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Söz konusu mühimmat satışında Repkon USA’nın ‘ana yüklenici’ olarak yer aldığı yönündeki açıklamalar bakanlığınız tarafından doğrulanmakta mıdır? Repkon veya Repkon USA şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin İsrail’e yönelik açıkladığı ticari kısıtlamalarla çelişebilecek bir durum ortaya çıkmış mıdır? Türkiye’de faaliyet gösteren savunma sanayii şirketlerinin yurtdışında kurdukları üretim tesisleri veya iştirakleri aracılığıyla üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği savunma ürünleri satışları bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?”

GÜLER’DEN YANIT

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önergeye verdiği yanıtta, yurt dışında ilgili ülkenin mevzuatına tâbi olarak kurulan savunma sanayii şirketlerinin yerleşik bulundukları ve faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatına tâbi tutulduklarını bildirdi. Güler, “Bu bağlamda, ABD’de yerleşik Repkon USA adlı firma, ilgili ülke mevzuatına tâbi bulunduğundan bakanlığımızda söz konusu şirketin üretim ve tedarik zincirine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” dedi.

Yanıtta, savunma sanayii faaliyetlerinin; Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yasa ve alt mevzuatı ile Savunma Sanayii Güvenliği Yasası ve alt mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Yanıtta, “Ülkemizde yerleşik Repkon firması belirtilen mevzuat kapsamında bakanlığımız denetimine tâbi olarak faaliyet göstermektedir” denildi.