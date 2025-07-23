Savunma Sanayii Fuarı'nda 'İsrail' protestosu: Gözaltılar var!

İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) tepki çekmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TSK Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda olan ayrıca KFA Fuarcılık A.Ş.'nin organizatörlüğünü üstlendiği fuarda İsrail'e silah sağlayan şirketlerin yer aldığı öğrenildi.

Fuara 44 ülkeden katılımcıların stant açtığı biliniyor.

İSRAİL PROTESTOSUNA GÖZALTI

Gazeteci Adem Özköse, fuar alanından protesto videosunu paylaşarak, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protestocuların, "Bebekler katlediliyor", "katiller" diye slogan attığı belirtildi.

Ayrıca fuara katılmak isteyen bir mühendis gencin giriş izni olmasına rağmen Filistin atkısı taktığı için içeri alınmadığı iddia edildi.